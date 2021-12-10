Боевики дважды стреляли в направлении беспилотников миссии ОБСЕ на Донбассе – отчет

"7 декабря, находясь на северо-восточной окраине населенного пункта Каштановое (не подконтрольный правительству) и управляя беспилотным летательным аппаратом малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали шесть выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 550 м к северо-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Во время полета этот БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения)", – говорится в отчете.
Также в тот день в направлении БПЛА производились выстрелы в районе Круглика (не подконтрольная правительству территория Донецкой области).
"В обоих случаях команды миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы", – сообщила СММ.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.