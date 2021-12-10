Боевики дважды стреляли в направлении беспилотников миссии ОБСЕ на Донбассе – отчет

"7 декабря, находясь на северо-восточной окраине населенного пункта Каштановое (не подконтрольный правительству) и управляя беспилотным летательным аппаратом малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали шесть выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 550 м к северо-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Во время полета этот БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения)", – говорится в отчете.

Также в тот день в направлении БПЛА производились выстрелы в районе Круглика (не подконтрольная правительству территория Донецкой области).

"В обоих случаях команды миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы", – сообщила СММ.