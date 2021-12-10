ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики дважды стреляли в направлении беспилотников миссии ОБСЕ на Донбассе – отчет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СММ ОБСЕ начала работу в 2014 году
СММ ОБСЕ начала работу в 2014 году
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Российско-оккупационные войска на временно оккупированной территории Донецкой области стреляли в направлении беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 7 декабря. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 9 декабря.

"7 декабря, находясь на северо-восточной окраине населенного пункта Каштановое (не подконтрольный правительству) и управляя беспилотным летательным аппаратом малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали шесть выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 550 м к северо-западу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА. Во время полета этот БПЛА также подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения)", – говорится в отчете.

Также в тот день в направлении БПЛА производились выстрелы в районе Круглика (не подконтрольная правительству территория Донецкой области).

"В обоих случаях команды миссии приземлили БПЛА и покинули эти районы", – сообщила СММ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, беспилотники, обстрелы, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А что дальше?" Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта
"А что дальше?" Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта
"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын
"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын
"Мы гордились тем, что делаем". Болдуин опубликовал письмо сотрудников с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после убийства оператора
"Мы гордились тем, что делаем". Болдуин опубликовал письмо сотрудников с просьбой продолжить съемки "Ржавчины" после убийства оператора
"Образ с намеком на ceкc". Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте
"Образ с намеком на ceкc". Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте
  Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди
  Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди
"Секси", "Потрясающе!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова развела ноги перед камерой и показала голый пах
"Секси", "Потрясающе!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова развела ноги перед камерой и показала голый пах
"Это та елочка, под которой вы писали?", "Прямо как на Красной площади". Волочкова сняла фото во дворе своего дома
"Это та елочка, под которой вы писали?", "Прямо как на Красной площади". Волочкова сняла фото во дворе своего дома
  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей
  "В семье не было принято говорить о женитьбе". Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
Суд отклонил иск Земфиры к Гришковцу, который назвал ее "наркоманкой, вытаскивающей наркотические кошмары"
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
Паркер пришла на премьеру продолжения "Секса в большом городе" с мужем, но целовалась там с мистером Бигом
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
"Какая красивая у вас мама!" Ольга Сумская показала фото с 88-летней матерью
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
  "Когда хочется чего-то к чаю, а в магазин лень". Как дома приготовить пирог на крепкой заварке – рецепт "без заморочек"
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
"Дед Мороз мечты", "Грудь, как у девочек". Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (211390)
2
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (206292)
3
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (94466)
4
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (91031)
5
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (87383)
6
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (77385)
7
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (57948)
8
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (56424)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS