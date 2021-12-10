Украина представила в ОБСЕ 10 шагов по выходу из тупика на Донбассе

"На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге", – заявил Цымбалюк.
Среди озвученных им идей, которые предложила обсудить украинская сторона на заседаниях трехсторонней контактной группы:
"Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках трехсторонней контактной группы", – заявил Цымбалюк.
Ключевые инициативы этого перечня, такие как возвращение к устойчивому перемирию, взаимный обмен удерживаемыми лицами, открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом со стороны оккупированных территорий (с украинской они уже открыты), а также расширение состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). обсуждались на заседаниях ТКГ 7-го, 8-го и 9 декабря.
"Все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.