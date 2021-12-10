Украина представила в ОБСЕ 10 шагов по выходу из тупика на Донбассе

"На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге", – заявил Цымбалюк.

Среди озвученных им идей, которые предложила обсудить украинская сторона на заседаниях трехсторонней контактной группы:

Ввести так называемое рождественское прекращение огня. Разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми". Возобновить работу всех существующих пунктов пропуска вдоль линии столкновения. Открыть два дополнительных КПВВ возле Золотого и Счастья. Доработать план разминирования. Утвердить дополнительные участки разведения сил и средств. На основе международного механизма обеспечить безопасный доступ и распределению гуманитарной помощи нуждающимся. Обеспечить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины. Усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников. Повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

"Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках трехсторонней контактной группы", – заявил Цымбалюк.

Ключевые инициативы этого перечня, такие как возвращение к устойчивому перемирию, взаимный обмен удерживаемыми лицами, открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом со стороны оккупированных территорий (с украинской они уже открыты), а также расширение состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). обсуждались на заседаниях ТКГ 7-го, 8-го и 9 декабря.

"Все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.