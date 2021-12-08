"Когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, оно должно доверять людям". Резников выступил за либерализацию оборота оружия в Украине

"Когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, национальном сопротивлении, призывает граждан к территориальной обороне и резерву, мы должны показать, что доверяем нашим людям. Одним из таких сигналов может являться либерализация оборота оружия. Формирование культуры обращения с оружием и военной подготовки", – отметил министр.

Он подчеркнул, что профессия военнослужащего должна стать престижной в Украине.

"Собственная армия – это привилегия для страны. Оружие – это признак свободного человека. А собственная армия – признак свободного народа, который живет на своей земле и сам определяет свое будущее. Но мы как-то разучились это ценить. Хотя именно благодаря Вооруженным силам отпраздновали 30-летие Независимости. Я искренне хочу и буду делать все от меня зависящее, чтобы военное дело стало престижной профессией, а Вооруженные силы – наиболее динамичной и передовой организацией в стране", – резюмировал Резников.