Реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года – глава МВД

Монастырский сказал, что Единый реестр оружия представят в начале 2022 года Фото: mvs.gov.ua

"В начале следующего года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта область вызвала много замечаний. Уже в марте – апреле реестр заработает полноценно", – сказал он.

В октябре Монастырский призывал создать в Украине реестр оружия до конца этого года. Он высказывал надежду, что до конца года "хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обороте оружия и дальше можно двигаться к принятию во втором чтении".