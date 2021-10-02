Мы должны принять закон об обороте оружия – Монастырский

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия Фото: depositphotos.com

"Системные изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Это о тех условиях работы правоохранительных органов, которые должны гарантировать нашу с вами безопасность, безопасность рядовых граждан. Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – отметил он.

Также Монастырский рассказал о планах по повышению зарплат сотрудникам МВД.

"Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции – табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен", – добавил министр.