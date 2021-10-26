Монастырский потребовал создать полноценный реестр оружия в Украине до конца этого года

Он назвал этот вопрос приоритетным для себя.

"Поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего, в Украине заработал полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за 30 лет Независимости", – сказал Монастырский.

Он выразил надежду, что до конца года "хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обороте оружия, и дальше можно двигаться к принятию во втором чтении".

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко привел статистику правонарушений, связанных с торговлей оружием.

По его словам, за прошедшие 9 месяцев было на 24% меньше таких правонарушений, чем за аналогичный период. В 83% уголовных производств лица получили уведомление о подозрении. Завершено расследование и направлено в суд с обвинительным актом почти 2 тыс. таких фактов. В результате к уголовной ответственности привлекаются 2800 правонарушителей, из них взяты под стражу 300 человек. Относительно более 230 человек избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, за 9 месяцев задокументировано более 120 фактов изъятия из незаконного обращения оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.

В суд направлены, по словам Клименко, уголовные производства по 11 организованным преступным группам, причастным к незаконному обороту оружия.