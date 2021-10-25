"Планировали вывезти для перепродажи". ГБР выявило на базе роты полиции "Кривбасс" крупный арсенал оружия

Склад находился на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" из Днепропетровской области.

"Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы. По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи", – отметили в релизе.

ГБР изъяло 133 упаковки с боеприпасами, в частности для гранатометов различной модификации – 89 единиц, 178 реактивных противотанковых гранат, 336 ручных гранат, 329 запалов, около 56 тыс. патронов различного калибра, запалов для противотанковых мин, дымовых шашек.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия и лиц, устроивших тайник.

Досудебное расследование ведется по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.