ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Большинство контрабандистов из санкционного списка СНБО возобновили деятельность – ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и их сообщников
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и их сообщников
Фото: dbr.gov.ua

Большинство контрабандистов, которые в этом году попали под санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, летом перераспределили контрабандные потоки и возобновили деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований 22 октября.

Правоохранители утверждают, что для восстановления схем эти лица привлекли новых юридических лиц, которые не входят в санкционные списки.

Сотрудники ГБР 22 октября провели обыски по месту жительства подозреваемых и их сообщников, которые восстановили деятельность в Одесской, Киевской областях и в Киеве.

В Госбюро расследований сообщили о сборе доказательств причастности к схеме должностных лиц Гостаможни Украины и фигурантов санкционного списка. У них изъяли черновые записи, мобильные телефоны, планшеты и флеш-носители информации.

ГБР пообещало инициировать работу с иностранными правоохранительными органами, чтобы установить активы указанных людей за рубежом.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя".

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.

Теги: Киев, СНБО, Киевская область, контрабанда, Одесская область, расследование, обыски, Государственная таможенная служба Украины, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
"Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне". Дорофеева в стрингах и с фатой невесты на голове прошлась по полю
"Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне". Дорофеева в стрингах и с фатой невесты на голове прошлась по полю
Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере
Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS