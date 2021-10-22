Большинство контрабандистов из санкционного списка СНБО возобновили деятельность – ГБР

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и их сообщников Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители утверждают, что для восстановления схем эти лица привлекли новых юридических лиц, которые не входят в санкционные списки.

Сотрудники ГБР 22 октября провели обыски по месту жительства подозреваемых и их сообщников, которые восстановили деятельность в Одесской, Киевской областях и в Киеве.

В Госбюро расследований сообщили о сборе доказательств причастности к схеме должностных лиц Гостаможни Украины и фигурантов санкционного списка. У них изъяли черновые записи, мобильные телефоны, планшеты и флеш-носители информации.

ГБР пообещало инициировать работу с иностранными правоохранительными органами, чтобы установить активы указанных людей за рубежом.