Большинство контрабандистов из санкционного списка СНБО возобновили деятельность – ГБР

Правоохранители утверждают, что для восстановления схем эти лица привлекли новых юридических лиц, которые не входят в санкционные списки.
Сотрудники ГБР 22 октября провели обыски по месту жительства подозреваемых и их сообщников, которые восстановили деятельность в Одесской, Киевской областях и в Киеве.
В Госбюро расследований сообщили о сборе доказательств причастности к схеме должностных лиц Гостаможни Украины и фигурантов санкционного списка. У них изъяли черновые записи, мобильные телефоны, планшеты и флеш-носители информации.
ГБР пообещало инициировать работу с иностранными правоохранительными органами, чтобы установить активы указанных людей за рубежом.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.
Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.
Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).
Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя".
15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.
14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.