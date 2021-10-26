ГБР сообщило о разоблачении полицейского на продаже криминалитету оружия и боеприпасов

ГБР сообщила о документировании фактов сбыта боеприпасов и оружия Фото: dbr.gov.ua

Речь идет о сотруднике полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" Национальной полиции Украины и его сообщнике.

"Злоумышленники незаконно хранили и сбывали огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества представителям криминалитета. Сделки проводились в районе проведения операции Объединенных сил [на Донбассе], в столице и других регионах Украины. По оперативным данным, оружие полицейский и его подельник получали от неустановленных военнослужащих", – говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в боксах в гаражном кооперативе в Краматорске Донецкой области, которые для этого арендовали.

"Правоохранители задокументировали несколько фактов реализации указанными лицами огнестрельного оружия и боеприпасов. "Продавцы" задержаны во время очередной попытки реализации оружия", – сообщили в ГБР.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube



