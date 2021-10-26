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ГБР сообщило о разоблачении полицейского на продаже криминалитету оружия и боеприпасов

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ГБР сообщила о документировании фактов сбыта боеприпасов и оружия
ГБР сообщила о документировании фактов сбыта боеприпасов и оружия
Фото: dbr.gov.ua

Госбюро расследований разоблачило полицейского, который, по данным следствия, незаконно продавал оружие и боеприпасы. Об этом пресс-служба ГБР сообщила 26 октября.

Речь идет о сотруднике полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" Национальной полиции Украины и его сообщнике.

"Злоумышленники незаконно хранили и сбывали огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества представителям криминалитета. Сделки проводились в районе проведения операции Объединенных сил [на Донбассе], в столице и других регионах Украины. По оперативным данным, оружие полицейский и его подельник получали от неустановленных военнослужащих", – говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в боксах в гаражном кооперативе в Краматорске Донецкой области, которые для этого арендовали.

"Правоохранители задокументировали несколько фактов реализации указанными лицами огнестрельного оружия и боеприпасов. "Продавцы" задержаны во время очередной попытки реализации оружия", – сообщили в ГБР.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, оружие, полиция, Краматорск, боеприпасы, ГБР
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