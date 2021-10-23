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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области задержали мужчину. Его подозревают в ограблении магазина и стрельбе

Мужчину задержали менее, чем за час
Мужчину задержали менее, чем за час
Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области вооруженный пистолетом мужчина ограбил магазин и несколько раз выстрелил в водителя грузовика. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции 23 октября.

Полицейские утверждают, что сначала мужчина зашел в магазин. Там он угрожал кассиру пистолетом, похитил продукты питания и убежал.

33-летний водитель грузовика Isuzu также обратился в полицию. По его словам, подозреваемый в нападении разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

На место выехала оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Правоохранители установили приметы вооруженного мужчины и задержали его менее, чем за час. Им оказался 30-летний житель села Глубокое, у него изъяли оружие.

В результате нападения никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили два уголовных дела – по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Теги: оружие, стрельба, продукты, Киевская область, нападение, ограбление, хулиганство, грузовик, разбой
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