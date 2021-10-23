В Киевской области задержали мужчину. Его подозревают в ограблении магазина и стрельбе

Мужчину задержали менее, чем за час Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские утверждают, что сначала мужчина зашел в магазин. Там он угрожал кассиру пистолетом, похитил продукты питания и убежал.

33-летний водитель грузовика Isuzu также обратился в полицию. По его словам, подозреваемый в нападении разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

На место выехала оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Правоохранители установили приметы вооруженного мужчины и задержали его менее, чем за час. Им оказался 30-летний житель села Глубокое, у него изъяли оружие.

В результате нападения никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили два уголовных дела – по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.