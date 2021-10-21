Нападение в Норвегии. В полиции заявили, что пятерых погибших зарезали, а не застрелили из лука

Полицейские поговорили в общей сложности со 140 людьми, чтобы составить карту хода событий. Им удалось установить, что при нападении Бротен использовал два колющих оружия и успел проникнуть в несколько домов. Какое именно оружие у него было, полицейские разглашать не будут во время следствия.
Бротен ранил стрелой одного полицейского. Несколько стрел он выпустил в районах Мюнтгата и Пекельсгате. Далее он положил лук и отправился в другой район – Хюттегата. От нападения пострадали более десятка человек, жертвы между собой не связаны, подчеркнул Омгольт.
Правоохранители допросили нападавшего. Он сказал, что готовился к теракту заранее. Сейчас Бротен находится в закрытом лечебном учреждении. Омгольт сказал, что полиция установила, каким образом мужчина получил лук и стрелы, но от подробных комментариев отказался. Следствие хочет повторно допросить Бротена.
NRK добавил, что в 2017 году Бротен опубликовал видео, в котором сказал, что является мусульманином. Об этом же говорили источники Aftenposten.
Нападение на жителей Конгсберга произошло вечером 13 октября. Бротена задержали через 30 минут после того, как стало известно об инциденте. При задержании он оказал сопротивление, сообщал NRK.
По версии правоохранителей, нападавший действовал один. Полиция заявила, что нападение выглядит как террористическая атака.