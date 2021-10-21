Нападение в Норвегии. В полиции заявили, что пятерых погибших зарезали, а не застрелили из лука

Полицейские поговорили в общей сложности со 140 людьми, чтобы составить карту хода событий. Им удалось установить, что при нападении Бротен использовал два колющих оружия и успел проникнуть в несколько домов. Какое именно оружие у него было, полицейские разглашать не будут во время следствия.

Бротен ранил стрелой одного полицейского. Несколько стрел он выпустил в районах Мюнтгата и Пекельсгате. Далее он положил лук и отправился в другой район – Хюттегата. От нападения пострадали более десятка человек, жертвы между собой не связаны, подчеркнул Омгольт.

Правоохранители допросили нападавшего. Он сказал, что готовился к теракту заранее. Сейчас Бротен находится в закрытом лечебном учреждении. Омгольт сказал, что полиция установила, каким образом мужчина получил лук и стрелы, но от подробных комментариев отказался. Следствие хочет повторно допросить Бротена.

NRK добавил, что в 2017 году Бротен опубликовал видео, в котором сказал, что является мусульманином. Об этом же говорили источники Aftenposten.