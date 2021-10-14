Полиция Норвегии связывает с терроризмом нападение вооруженного луком мужчины

"Инциденты в Конгсберге на данный момент выглядят как террористический акт, но расследование, которое ведет Юго-Восточный полицейский участок, более подробно выяснит, чем были мотивированы инциденты. Уровень угрозы в Норвегии по-прежнему считается умеренным", – говорится в сообщении.

В PST отметили, что их ведомству задержанный по делу был известен и ранее. Более подробную информацию полиция не раскрыла.

"PST по-прежнему считает возможным, что крайние исламисты и правые экстремисты попытаются осуществить теракты в Норвегии. PST считает, что наиболее вероятный сценарий чрезвычайно исламистской террористической атаки в Норвегии – нападение одного или нескольких преступников с использованием простых типов оружия против целей с невысоким уровнем защиты или без нее. Нападения на случайных людей в общественных местах – это регулярный метод действий экстремистских исламистов, осуществляющих террор на Западе", – объяснили в полиции.

Полиция Норвегии уточнила 14 октября, что задержанный – проживающий в Конгсберге гражданин Дании, ему 37 лет, ему уже предъявили обвинение и арестовали. Его зовут Еспен Андерс Братен.

По уточненным данным, раненых не двое, а трое – еще один пострадавший обратился к медикам позже и в другом месте.

Погибшим в результате нападения было от 50 до 70 лет, это четыре женщины и один мужчина.