В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате. Одного он убил и еще пятерых ранил

В результате нападения погиб один человек. Региональный минздрав сообщил о троих пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в больницу.

Поводом для нападения стала ночная ссора, рассказал источник "Интерфакса". Нападавший задержан.

Собеседник издания Life назвал имя подозреваемого. Это 47-летний Прокопий Т. Он мог устроить резню из-за проигрыша в карты с другим пациентом. По данным источника, мужчину доставили в диспансер с алкогольной интоксикацией утром 16 октября.

Российский следственный комитет завел дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.