Во Франции произошла массовая драка между байкерами, есть погибший и раненые

Инцидент произошел в выставочном центре, где в рамках фестиваля проводили ряд мероприятий, в том числе выставку татуировок и покерный турнир.

Очевидцы рассказали, что во время драки использовали нож. Мужчину в возрасте примерно 50 лет ранили в область печени, ему пытались помочь, делали массаж сердца, но тот скончался.

Ранения получили восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, отмечает издание.

Описывая произошедшее, свидетели говорят, что "всюду была кровь".

По имеющимся данным, нападавшие скрылись и их "активно ищут".

Фестиваль отменили.

По данным Le Figaro, в драке принимали участие порядка 50 человек, телеканал France 3 сообщает о 150-ти.