В киевском метро на станции "Крещатик" произошла массовая драка, распылили слезоточивый газ

На работу метрополитена инцидент не повлиял Фото: wikipedia.org

В ходе драки одна из сторон применила слезоточивый газ.

Полицейские открыли производство по факту хулиганства (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и проводят проверку инцидента. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

В сообщении полиции отмечается, что о ситуации правоохранители узнали из видео в интернете.

Видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный" с подписью: "Какие-то непонятные разборки прямо внутри станции метро "Крещатик" устроили: пистолеты, газовые баллоны…"

На записи слышно, как кто-то кричит: "Стой, стрелять буду!" По реакции людей видно также, что газ попал в стоявший на станции поезд с пассажирами.

Стрельбы на станции не было, только слезоточивый газ, утверждает заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон. Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас ситуация закончилась. Там работают правоохранители. Со стороны метрополитена – мы включили станцию на проветривание. Уже все работы закончены", – рассказала она.

Макогон добавила, что на график движения поездов ситуация не повлияла, метрополитен работает в обычном режиме.

Как сообщил позднее в своем Telegram-канале лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась, драка произошла между националистами и людьми с левыми взглядами.