В Харькове произошла массовая драка со стрельбой, задержали 20 человек. Видео

По данным полиции, несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача, после чего заблокировали работу аптеки, начали снимать провизоров и оскорблять их.

В Харькове вечером 21 февраля в одной из аптек произошли столкновения со стрельбой, сотрудники полиции задержали 20 человек. Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По данным полиции, несколько человек приобрели в аптеке на Александровском проспекте два блистера медицинского препарата без рецепта врача, а потом начали снимать действия провизоров, оскорблять их и блокировать работу аптеки.

Через некоторое время в аптеку пришло около 30 человек, которые попытались выгнать мужчин из помещения. Между участниками конфликта завязалась драка, в ходе которой кто-то несколько раз выстрелил и повредил автомобиль.

Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "ХС | Харьков". "Активисты приехали штормить "Мега Аптеку", на место подтянулись молодчики в черных масках и устроили драку. Были слышны выстрелы. На место съехалось около 10 патрульных машин, многих участников конфликта повязали", – написали свидетели происшествия.

По факту хулиганства полицейские задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

Полиция также открыла уголовное производство по ч. 1. ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.