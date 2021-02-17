Харьковского ученого, передававшего российским спецслужбам военные секреты Украины, приговорили к 12 годам лишения свободы

Харьковчанин собирал информацию о технических разработках в оборонном заказе и передавал ее спецслужбам России, сообщили в Службе безопасности Украины.

Верховный Суд Украины приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Харькова за совершение государственной измены, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины 17 февраля.

По информации спецслужбы, харьковчанин был организатором агентурной сети российской военной разведки. Он собирал информацию о технических разработках в оборонном заказе и передавал ее спецслужбам России. Деятельность агента пресекли летом 2017 года контрразведчики СБУ.

Мужчину завербовали представители главного управления генштаба вооруженных сил РФ. Правоохранители задержали его при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Куратор группы находился в российском Белгороде. Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные "визиты" главаря группы в Россию для получения заданий, отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные российскими спецслужбами для передачи разведданных. У осужденного выявили 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограниченного доступа.

Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. Оперативники СБУ нашли у одного из членов группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Из тайника удалось изъять два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Первым мужчину признал виновным в государственной измене Орджоникидзевский районный суд Харькова. В ноябре 2019 года Харьковский апелляционный суд приговор первой инстанции оставил без изменений.