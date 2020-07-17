В Харькове разоблачили группу, которая подделывала и продавала паспорта – СБУ

Жители Харькова изготавливали и продавали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы иностранных государств, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В ходе обысков изъяты поддельные паспорта, печати, оборудование для изготовления фальшивых документов Фото: Владислав Абдула / Facebook

В Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась незаконной легализацией иностранцев на территории Украины, об этом сообщил в Facebook начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств, сказано в сообщении.

"В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов", – отметил Абдула.

Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.