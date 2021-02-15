"Призывали к захвату власти и расправе над правоохранителями". СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов

По данным Службы безопасности Украины, разоблаченная сеть интернет-агитаторов координировалась из РФ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, данная сеть координировалась из РФ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Тернопольской и Сумской областях сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Двум правонарушителям следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. При этом отмечается, что один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.

Еще трем агитаторам из Николаева и Волынской области сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению государственной границы Украины. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординированно администрировали интернет-сообщества и использовали их "для деструктивного информационно-психологического воздействия".

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Помимо этого, еще один агитатор, призывавший к нарушению территориальной целостности Украины, был разоблачен в Днепропетровской области. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.