В Харькове задержали завербованного украинца, который работал на российскую военную разведку – СБУ

Задержанному агенту спецслужб РФ объявили о подозрении в совершении преступления по статье о государственной измене, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, агент спецслужб РФ был задержан при попытке получения таблицы парольных сигналов Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба ВС РФ. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили оперативники СБУ, мужчина был завербован российскими спецслужбами во время поездки в РФ. Действуя под псевдонимом Сумрак, он выполнял задачи по сбору информации с ограниченным доступом из воинских частей в Харьковской области. Правоохранители задокументировали факт сбора информации по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в район проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что агент спецслужб РФ был задержан при попытке получения таблицы парольных сигналов, которая позволила бы осуществлять паролирование в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины, имеющих гриф ограничения доступа "секретно". При обыске у задержанного изъяли носители информации с ограниченным доступом.

Задержанному злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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