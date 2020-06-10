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СБУ заявила о разоблачении директора оборонного госпредприятия в разглашении государственной тайны

Разоблаченному чиновнику одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром" сообщили о подозрении в разглашении гостайны, сообщает пресс-служба СБУ.

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Следователи и оперативники СБУ установили, что директор предприятия знал об отсутствии у своего заместителя допуска к документам, содержащим государственную тайну
Следователи и оперативники СБУ установили, что директор предприятия знал об отсутствии у своего заместителя допуска к документам, содержащим государственную тайну
Фото: depositphotos.com

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", привлекавшего к работе с секретными документами подчиненного, у которого истек срок действия допуска. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, следователи и оперативники СБУ установили, что директор предприятия знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако, несмотря на это, продолжал выдавать распоряжения и налагать резолюции, которые позволяли его подчиненному работать с документами.

Отмечается, что эти документы, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении.

Теги: СБУ, Украина, Укроборонпром, гостайна, документы
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