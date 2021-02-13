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ПОЛИТИКА

Фукс заявил, что у Добкина случились политические галлюцинации

Экс-мэр Харькова Михаил Добкин написал в соцсети, что украинский бизнесмен Павел Фукс привез в Харьков политиков Сергея Березенко и Александра Грановского, которые якобы должны поддержать на предстоящих выборах городского головы секретаря горсовета Игоря Терехова. Фукс назвал это политическими галлюцинациями.

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Добкин собирается баллотироваться в мэры Харькова
Добкин собирается баллотироваться в мэры Харькова
Фото: dobkinmm / Instagram

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин 13 февраля написал в Instagram, что бизнесмен Павел Фукс во время предвыборной кампании привозил в Харьков экс-руководителя управления делами Сергея Березенко и бывшего народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Грановского.

"Эти два персонажа ловили "сеткой" избирателя для Пети и его ЕэСЭс по всей Украине и отдельно взятому Харькову. Приостановил тогда их "политрыбалку" в пользу Пороха министр внутренних дел Арсен Аваков. Ни хрена они, слава богу, тогда не поймали!" – отметил Добкин.

По словам экс-мэра, Фукс опять привлек в Харьков двух политиков.

"Да, они и сегодня в нашем Харькове! Только теперь они в городе находятся по заказу Пуфика для работы на Бледнолицего и.о. мэра. Совпадение? Не думаю. Поможет это им? Уверен, нет! Только министерский мундир птичьим пометом могут загадить", – написал Добкин.

Фукс отреагировал на пост Добкина, он написал в Telegram-канале, что у экс-мэра начались галлюцинации.

"Субботний вечер Михаил Добкин провел традиционно – в приятной компании наркотических веществ. Потом у него случились политические галлюцинации. На фото Михаил после попытки очистить Харьков от снега", – отметил Фукс.

В октябре 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%. В этих выборах намеревался участвовать Добкин.

16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции.

В новых выборах мэра Харькова решил участвовать и ДобкинПосле смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Теги: Украина, Михаил Добкин, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, горсовет, Павел Фукс, мэр
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