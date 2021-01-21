У Кернеса и Добкина были очень плохие отношения – Фукс

По словам бизнесмена Павла Фукса, после ранения мэра Харькова Геннадия Кернеса в 2014 году он не общался с экс-мэром города Михаилом Добкиным.

У мэра Харькова Геннадия Кернеса были плохие отношения с бывшим мэром города, экс-нардепом Михаилом Добкиным. Об этом друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс сообщил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 21 января.

"Люди его ассоциируют, что он с Кернесом, хотя на самом деле они были в очень плохих отношениях. (...) У них были какие-то разногласия в бизнесе. (...) Думаю, после Гениного ранения (в 2014 году в Кернеса стреляли во время его пробежки в Харькове, после ранения он перестал ходить. – "ГОРДОН") что-то у них произошло и они вообще не общались", – сказал он.

Бизнесмен также рассказал, как он отговаривал Добкина от участия в выборах мэра Харькова осенью 2020 года, когда Кернес лечился в немецкой клинике "Шарите".

"Он мне говорит: "Я иду". Я ему говорю: "Куда ты идешь? Там человек лежит, а ты все равно проиграешь. Ты у Гены оттащишь 5%, и все". Он мне отвечает: "Нет, ну я иду на случай, если с ним что-то случится". Я ему говорю: "Миш, ну если ты парень порядочный, ты не можешь идти". И он написал заявление", – объяснил Фукс.

По его словам, гражданская жена Кернеса Оксана Гайсинская не хотела разговаривать с Добкиным, "зная все о конфликте", и тот просил, чтобы о его встрече с ней договорился бизнесмен.

"Она его выслушала. Он все сделал, как обещал", – отметил Фукс.

Добкин был мэром Харькова в 2006–2010 годах. В марте 2010-го он был назначен главой Харьковской облгосадминистрации. В следующие 10 лет мэром Харькова был Кернес, занимавший при Добкине пост секретаря горсовета.

В октябре 2020 года Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%. В этих выборах намеревался участвовать Добкин.

16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции.

В новых выборах мэра Харькова решил участвовать и Добкин.