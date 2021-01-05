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Добкин подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Харькова

Бывший харьковский городской голова Михаил Добкин в комментарии "Стране" подтвердил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Харькова. Вопрос, по его словам, лишь в том, когда состоятся эти выборы.

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Добкин уже был мэром Харькова с 2006-го по 2010 год
Добкин уже был мэром Харькова с 2006-го по 2010 год
Фото: dobkinmm / Instagram

Бывший народный депутат Украины, бывший харьковский городской голова Михаил Добкин в комментарии "Стране" сообщил о намерении попробовать побороться за кресло городского головы Харькова.

Добкин 1 января опубликовал видеоролик с пожеланиями на Новый год. Он оделся в костюм Деда Мороза и намекнул о планах поучаствовать во внеочередных выборах мэра города.

"Кстати, тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают. Так я отвечу: таки да. В новый год – с новыми победами", – сказал он в видео.

Отвечая на уточняющий вопрос издания, Добкин подтвердил, что имел в виду именно баллотирование.

"Вопрос только в том, когда состоятся эти выборы", – сказал экс-мэр Харькова.

Добкин сомневается, что Верховная Рада примет постановление о выборах 26 января. Задержка с принятием, по его мнению, вызвана невыгодностью проведения выборов мэра Харькова весной для Офиса президента Украины и группы влияния министра внутренних дел Арсена Авакова, на которых сейчас ориентируется нынешнее харьковское руководство во главе с секретарем горсовета Игорем Тереховым.

"По моим сведениям, Офис президента и команда Авакова, которая сегодня укрепилась вместо [умершего в ночь на 17 декабря мэра Харькова Геннадия] Кернеса с помощью его бывшей команды, переметнувшейся к ним, хотят оттянуть выборы до следующего срока в октябре или даже на год. Если на этой сессии не примут постановление по причине, что не с той ноги встал председатель профильного комитета или вообще забыли об этом вопросе, взявшись за некие неотложные дела, тогда будет понятно, что это сговор", – прокомментировал он.

Добкин был избран мэром Харькова в марте 2006 года. В марте 2010 года его назначили главой Харьковской облгосадминистрации. С 2010 года мэром Харькова был Кернес. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. Добкин также объявлял о намерении баллотироваться.

16 декабря Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

23 декабря Кернеса похоронили, на церемонию прощания с политиком пришло более 100 тыс. человек. Обязанности мэра города сейчас исполняет Терехов.

По информации "Опоры", не позднее чем на 15-й день после смерти мэра лицо, осуществляющее его полномочия, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Теги: Верховная Рада, Михаил Добкин, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Игорь Терехов
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