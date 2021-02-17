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У пары из Харькова, которая заковалась в цепь, распухли руки и остались ожоги

Харьковчане Александр и Вика, которые 14 февраля заковались в цепь, продолжают эксперимент.

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Пара заявляла, что собирается пробыть связанной дольше, чем три месяца
Фото: wecontacted / instagram

У Александра и Вики из Харькова, которые 14 февраля заковались в цепь и планируют прожить так три месяца, 15 февраля едва не сорвался рекорд. Об этом они сообщили Telegram-каналу Perepichka News.

По информации канала, у пары распухли руки из-за плохого кровообращения, а у девушки остались ожоги от сварки.

Пара сообщила, что за несколько дней отек сошел, поэтому они продолжают свой эксперимент и делятся с подписчиками фотографиями и видео.

У Виктории и Александра в Instagram есть аккаунт "Цепная реакция", в котором они будут сообщать, как проходит их эксперимент. Сейчас на страницу подписаны более 4298 человек.

Видео, на котором запечатлен процесс того, как цепь приварили сваркой, опубликовал "1+1".

Пара познакомилась шесть лет назад, потом рассталась и не общалась несколько лет. Позже Виктория и Александр начали встречаться и решили не расставаться. Об этом сообщает медиагруппа "Объектив".

Идея приковаться возникла после ссоры, когда девушка сказала, что соберет вещи и уедет.

"Я сказал: "Привяжу тебя". Со злостью сказал. И тут же думаю: так правда же можно привязать", – рассказал Александр.

К воплощению идеи пара тщательно подготовилась, продумала все детали. С походами в душ и туалет, говорят, проблем не возникает. Кто-то совершает гигиенические процедуры, а второй ждет за дверью.

"Вещи перешивали в ателье, нам вставляли дополнительную молнию. Помогаем друг другу. Одеваемся и раздеваемся вместе", – говорит Виктория.

С работой сложностей у них нет, оба трудятся удаленно. Пара рассказала журналистам, что собирается пробыть привязанной дольше, чем три месяца.

Теги: Харьков, рекорд, любовь, День святого Валентина, эксперимент
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