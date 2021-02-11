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11 февраля, 2021
 
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Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой

Подарок для любимой на День святого Валентина должен соответствовать главному критерию – символизировать любовь.

День влюбленных отмечается 14 февраля
День влюбленных отмечается 14 февраля
Фото: depositphotos.com

День святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, – еще один повод признаться в нежных чувствах к любимой женщине и порадовать романтичным подарком.

Издание "ГОРДОН" предлагает пять вариантов презентов, символизирующих любовь.

Мягкая игрушка – один из вариантов романтического памятного подарка на День святого Валентина. К выбору такого презента стоит подойти с фантазией, подобрав ту игрушку, которая своим названием или дизайном могла бы символизировать ваши отношения.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Парфюм – классический подарок любимой на День святого Валентина. Главное, не экспериментировать при выборе аромата и не пытаться подобрать что-то на свой вкус. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Интересная книга из новинок – лучший подарок в том числе и на День влюбленных. Совместное чтение – объединяющий фактор для пары с любым стажем отношений, особенно во время возможного локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Подарок в виде ювелирного украшения на 14 февраля благодаря своей беспроиграшности может с годами превратиться в семейную традицию, но каждый раз будет вызывать положительные эмоции. Сюрпризы в виде сережек, колье или кулона позволят избежать недоразумений с размером, которые возможны при выборе кольца или браслета.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Подарок, на приготовление которого потребуется собственный креатив и время, удивит не меньше парфюма или ювелирного украшения. Как вариант, это может быть заранее разученный танец, блюдо, приготовленное по рецепту известного шеф-повара или романтическая экскурсия по городу. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об истории Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, можно узнать здесь, а о символе праздника – ангеле со стрелами – здесь.

Теги: любовь, День святого Валентина, подарки
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