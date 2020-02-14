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Символ Дня святого Валентина. Эрот, Купидон, Амур: от Древней Греции до наших дней

Одним из главных символов Дня святого Валентина является купидон – ангел со стрелами. С ним связана легендарная история любви, а его имя увековечено на небе.

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14 февраля празднуется День влюбленных
14 февраля празднуется День влюбленных
Фото: pixabay.com

Древнегреческий бог любви Эрот, по преданиям, управлял сердцем и волей как людей, так и богов. Он был порождением Хаоса (ночи) и светлого дня, олицетворял весну и рождение новой жизни. Сначала его изображали как крылатого ребенка или юношу с цветком, а иногда – с лирой в руках, позднее – как младенца со стрелами или пылающим факелом. Огонь в этом случае символизировал пламя любви, которым Эрот разжигает сердца. В греческой мифологии он был помощником богини любви и красоты Афродиты.

По легендам древних римлян, Купидон (Амур) был рожден богиней любви Венерой. Он обладал крыльями и озорным характером. Считалось, что Купидон прилетает без приглашения и может проникнуть куда угодно: будь то жилище знати, правителя, дом бедняка или даже обитель богов.

Фото: EPA
Фото: smallbay.ru

Амур обладал дерзким нравом и иногда мог пустить стрелы, которые у него всегда были при себе, в сердца неравных по возрасту или финансовому положению людей. 

Римляне чаще представляли Амура не ребенком, а молодым мужчиной. По легенде, сам Купидон был влюблен в земную девушку – Психею – и женился на ней. Он скрыл от супруги свое божественное происхождение, но сестры девушки рассказали ей, что Амур на самом деле не обычный человек, а божество. Она однажды решила проследить за мужем, но была замечена им. Не в силах простить недоверие, Амур бросил жену. Психея стала бороться за свою любовь. Пройдя испытания, приготовленные ей Венерой, она вновь обрела счастье с Купидоном и сама была причислена к сонму богинь.

Фото: EPA
Фото: smallbay.ru

Купидон – один из наиболее распространенных в культуре романтических символов. Особо популярным его изображение стало в эпоху Возрождения. Как правило, он не был главным персонажем картин художников, но помогал передать характер полотна. Если на картине присутствовал ангел со стрелами, сомнений не было: главные герои переживают любовное приключение. Образ Амура стал широко применяться в оформлении бытовых помещений. Обнаженных детей-ангелов (иногда со стрелой и луком) с румяными щеками, часто в сочетании с цветами, стали изображать на потолках спален и будуаров, а в отдельных случаях – и парадных залов.

В День святого Валентина, который празднуется 14 февраля, образ Купидона используют для декора помещений, упаковки подарков, в этот праздник дарят статуэтки бога любви.

Люди увековечили имя бога любви и на небе: в честь Эрота назван астероид (433) Эрос, который был открыт в 1898 году, и астероид (763) Купидон (1913 год). В 2003 году в честь бога любви назвали спутник Урана – Купидон.

Теги: интересное, День Святого Валентина
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