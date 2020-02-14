В День святого Валентина украинские ЗАГСы будут работать до 24.00

В День влюбленных в Украине стартовала акция "Любовь вне времени", в рамках которой 65 ЗАГСов по всей территории Украины будут регистрировать и принимать заявки на регистрацию брака до полуночи.

В День влюбленных, 14 февраля, работа 65 ЗАГСов по всей Украине продлена до 24.00, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Как сообщает Министерсто юстиции на своей странице в Facebook, 14 февраля в Украине по предварительным заявкам будет зарегистрировано 2000 браков. Желающие подать заявку на регистрацию брака именно в День святого Валентина могут сделать это до полуночи.

Впервые акция от Минюста "Любовь вне времени" была проведена в 2018 году. В рамках акции последняя заявка на регистрацию брака была принята в 23.22.

В 2019 году в этот день свидетельства о регистрации брака получили 2,5 тыс. пар.