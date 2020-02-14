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14 февраля, 2020
 
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Что дарить на День Святого Валентина. Подсказки от украинских артистов

Определиться с подарком на День Влюбленных помогут Маша Ефросинина, Monatik, Тина Кароль, Анатолий Анатолич и Катерина Кухар.

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Шары-валентинки идея от Анатолия Анатолича
Шары-валентинки – идея от Анатолия Анатолича
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

В День влюбленных издание "ГОРДОН" предлагает определиться с выбором подарка для своей второй половины, вдохновившись идеями поздравлений от украинских артистов. 

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев поздравил супругу с праздником букетом алых роз. Кажется, телеведущая надеялась найти внутри букета как минимум кольцо. 

Певец Дмитрий Монатик на День Святого Валентина подарил жене Ирине романтическое путешествие в Лос-Анджелес.

"Любовь спасет мир", – подписал артист фото с женой, сделанное на берегу Тихого океана в День влюбленных. 

Ирина оценила подарок мужа, поблагодарив его "за девять лет невероятной жизни и двух фантастических сыновей". 

https://www.facebook.com/irina.demicheva.5/posts/10156908102472314

Певица Тина Кароль поздравила поклонников с Днем влюбленных, с самого утра опубликовав на своей странице в Instagram фото, открывающее просторы для фантазии. 

Если в жизни не одна, а несколько любимых женщин, можно воспользоваться идей телеведущего Анатолия Анатолича – он поздравил жену и двоих дочерей с Днем святого Валентина, подарив им связку гелиевых сердец. 

Балерина Катерина Кухар оставила супруга Александра Стоянова в День влюбленных одного, уехав в Берлин. 

"По приезду в отель открываю чемодан, а там лежит сюрприз от Саши – коробка конфет", – написала на своей странице в Facebook Кухар. 

По мнению балерины, женщина никогда не должна забывать, что "муж хочет видеть возле себя желанную женщину – любовницу, а не только союзника и мать его детей". "Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой", – напомнила Кухар. 

https://www.facebook.com/kukhar.kateryna/posts/1422934364554148

Теги: любовь, Тина Кароль, Monatik, Екатерина Кухар, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина, День Святого Валентина, Александр Стоянов
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