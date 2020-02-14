Что дарить на День Святого Валентина. Подсказки от украинских артистов

Определиться с подарком на День Влюбленных помогут Маша Ефросинина, Monatik, Тина Кароль, Анатолий Анатолич и Катерина Кухар.

В День влюбленных издание "ГОРДОН" предлагает определиться с выбором подарка для своей второй половины, вдохновившись идеями поздравлений от украинских артистов.

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев поздравил супругу с праздником букетом алых роз. Кажется, телеведущая надеялась найти внутри букета как минимум кольцо.

View this post on Instagram #happyvalentinesday A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Feb 14, 2020 at 12:01am PST

Певец Дмитрий Монатик на День Святого Валентина подарил жене Ирине романтическое путешествие в Лос-Анджелес.

"Любовь спасет мир", – подписал артист фото с женой, сделанное на берегу Тихого океана в День влюбленных.

Ирина оценила подарок мужа, поблагодарив его "за девять лет невероятной жизни и двух фантастических сыновей".

Певица Тина Кароль поздравила поклонников с Днем влюбленных, с самого утра опубликовав на своей странице в Instagram фото, открывающее просторы для фантазии.

View this post on Instagram * #tinakarol #тинакароль ph @little_puida A post shared by Тина Кароль (@tina_karol) on Feb 13, 2020 at 11:08pm PST

Если в жизни не одна, а несколько любимых женщин, можно воспользоваться идей телеведущего Анатолия Анатолича – он поздравил жену и двоих дочерей с Днем святого Валентина, подарив им связку гелиевых сердец.

View this post on Instagram Вечер в хату. Романтика в душу. A post shared by Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) on Feb 13, 2020 at 9:17pm PST

Балерина Катерина Кухар оставила супруга Александра Стоянова в День влюбленных одного, уехав в Берлин.

"По приезду в отель открываю чемодан, а там лежит сюрприз от Саши – коробка конфет", – написала на своей странице в Facebook Кухар.

По мнению балерины, женщина никогда не должна забывать, что "муж хочет видеть возле себя желанную женщину – любовницу, а не только союзника и мать его детей". "Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой", – напомнила Кухар.