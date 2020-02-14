Что дарить на День Святого Валентина. Подсказки от украинских артистов

В День влюбленных издание "ГОРДОН" предлагает определиться с выбором подарка для своей второй половины, вдохновившись идеями поздравлений от украинских артистов.
Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев поздравил супругу с праздником букетом алых роз. Кажется, телеведущая надеялась найти внутри букета как минимум кольцо.
View this post on Instagram
Певец Дмитрий Монатик на День Святого Валентина подарил жене Ирине романтическое путешествие в Лос-Анджелес.
"Любовь спасет мир", – подписал артист фото с женой, сделанное на берегу Тихого океана в День влюбленных.
View this post on Instagram
* Любовь спасёт мир! #HappyValentinesDay * Ты мой целый мир!
Ирина оценила подарок мужа, поблагодарив его "за девять лет невероятной жизни и двух фантастических сыновей".
Певица Тина Кароль поздравила поклонников с Днем влюбленных, с самого утра опубликовав на своей странице в Instagram фото, открывающее просторы для фантазии.
View this post on Instagram
Если в жизни не одна, а несколько любимых женщин, можно воспользоваться идей телеведущего Анатолия Анатолича – он поздравил жену и двоих дочерей с Днем святого Валентина, подарив им связку гелиевых сердец.
View this post on Instagram
Балерина Катерина Кухар оставила супруга Александра Стоянова в День влюбленных одного, уехав в Берлин.
"По приезду в отель открываю чемодан, а там лежит сюрприз от Саши – коробка конфет", – написала на своей странице в Facebook Кухар.
По мнению балерины, женщина никогда не должна забывать, что "муж хочет видеть возле себя желанную женщину – любовницу, а не только союзника и мать его детей". "Женщина должна быть не просто любимой, а необходимой", – напомнила Кухар.