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Смешные валентинки: как с юмором поздравить с Днем святого Валентина

В День святого Валентина издание "ГОРДОН" создало подборку открыток-валентинок, авторы которых смотрят на День всех влюбленных с иронией.

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Открытки-валентинки принято отправлять в День влюбленных
Открытки-валентинки принято отправлять в День влюбленных
Фото: meish.org

14 февраля отмечается День влюбленных, или День святого Валентина. Издание "ГОРДОН" предлагает подборку оригинальных, смешных валентинок.

Фото: EPA
Фото: fishki.net


Фото: EPA

Фото: batona.net

Фото: EPA
Фото: batona.net

Фото: EPA
Фото: fishki.net

Фото: EPA
Фото: batona.net

Фото: EPA
Фото: batona.net

Фото: EPA
Фото: meish.org

Фото: EPA
Фото: fishki.net

Фото: EPA
Фото: fishki.net

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Об истории и происхождении праздника День святого Валентина можно узнать ЗДЕСЬ.

Теги: приколы, День Святого Валентина, смешные валентинки
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