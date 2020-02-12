В День влюбленных в американском зоопарке пройдет акция мести бывшим возлюбленным

Американский зоопарк в Сан-Антонио предлагает людям, разочаровавшимся в личных отношениях, отомстить экс-партнерам с помощью тараканов и мышей. Акция носит разовый характер и посвящена Дню влюбленных.

Американский зоопарк в Сан-Антонио предлагает клиентам дать тараканам и мышам, которые пойдут на корм животным, имена своих бывших возлюбленных. Кормление животных будет происходить в прямом эфире в День влюбленных, сообщается на официальном сайте зоопарка.

"Вы разочарованы отношениями? Назовите таракана в честь своего бывшего, и мы подадим его в качестве угощения одному из наших животных", – говорится на сайте зоопарка. Люди, купившие имена для тараканов и мышей, получат от зоопарка сертификат. Трансляция "безумного кормления" будет проходить на странице зоопарка в Facebook.

Назвать таракана именем экс-партнера обойдется клиентам зоопарка в $5. За $25 можно приобрести право скормить пресмыкающимся мышь, названную в честь экс-возлюбленного или возлюбленной.

Администрация подчеркивает, что в процессе кормления будут использованы не живые тараканы и мыши, а замороженный корм. "Он доставляется в зоопарк с мышиной фермы и является частью рациона животных", – говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Инициатива зоопарка вызвала дебаты на его страницах в социальных сетях. В то время как одни пользователи жалуются, что "сайт завис и невозможно оплатить услугу", другие призывают "расставаться с людьми по-доброму и отказаться от мести".

В 2019 году австралийский зоопарк Wild Life объявил конкурс ко Дню всех влюбленных, предложив посетителям назвать ядовитую змею именем их бывшего партнера. В этом году зоопарк отказался от проведения этой акции.



