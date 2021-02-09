  "Панна-котта – это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу

Украинский кулинар Евгений Клопотенко заявил, что панна-котта по его рецепту – блюдо не только для 14-го, но и для "5-го, 10-го и 32 февраля".

Победитель кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале поделился рецептом приготовления десерта панна-котта с ромашкой.

"Какой десерт может быть более идеальным ко Дню святого Валентина, чем панна-котта с ромашкой и соусом из клюквы? Этот сливочный десерт просто создан, чтобы подчеркнуть праздничную романтическую атмосферу", – отметил он.

Для приготовления четырех порций панна-котты по 150 граммов понадобится 300 миллилитров молока, столько же сливок 33%, три столовые ложки сахара, 10 граммов желатина, 100–150 миллилитров воды, одна – полторы столовые ложки сухой ромашки.

Для соуса: 200 граммов клюквы, 120 граммов сахара, одна-две веточки розмарина.

В сотейнике или небольшой кастрюле нужно смешать 300 миллилитров сливок 33% и 300 миллилитров молока. Лучше использовать кастрюлю с толстым дном.

Добавить три столовые ложки сахара и одну – полторы столовые ложки сухой ромашки.

Желатин замочите в 100–150 миллилитрах холодной воды на три – пять минут. Можно использовать не листовой, а обычный желатин. Его нужно предварительно замочить в соотношении один к пяти в холодной или воде комнатной температуры на 10 минут.

Сливки с молоком довести практически до кипения, до 80 градусов. Если нет термометра, нагреть до появления первого пара над поверхностью сотейника. Процедить смесь через мелкое сито, чтобы удалить крупные частицы ромашки.

Желатин добавить в горячую молочно-сливочную смесь. Хорошо перемешать до полного растворения желатина.

С помощью половника разлить смесь в стаканы или специальные керамические формы, можно использовать силиконовые. Поставить в холодильник минимум на четыре часа, а лучше оставить на всю ночь.

Для соуса в небольшую кастрюльку или сотейник высыпать 200 граммов клюквы, две веточки розмарина и 120 граммов сахара. Перемешать и добавить 30–50 миллилитров воды, чтобы сахар не пригорел. Поставить на средний огонь и варить до растворения сахара, примерно две минуты.

Когда клюква начнет лопаться, уменьшить огонь и варить соус в течение трех-четырех минут. Перетереть соус через сито, оставить, чтобы он остыл до комнатной температуры.

ВИДЕО

Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube

На своей странице в Instagram Клопотенко описал вкусовые качества десерта.

"Панна-котта – это секс и романтик. Какая неземная сливочность, усиленная ромашкой и вареньем из клюквы и розмарина. Крышу сносит, сознание сначала покрывается нежностью, а потом возбуждается. Не десерт, а тупо воплощение жажды и наслаждения. То что надо для 5-го, 10-го, 14-го и 32 февраля. Приготовьте, и человек отдастся моменту настолько, что захочет съесть не только панна-котту, но и вас. Опасно, но соблазнительно", – написал он.

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Готовые десерты, по словам Евгения Клопотенко, можно хранить в холодильнике не более 48 часов.

День святого Валентина, к которому кулинар посоветовал приготовить десерт, – праздник всех влюбленных – отмечается 14 февраля.