Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
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"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"

По словам украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, для запекания речной форели понадобится минимум продуктов и времени.

Клопотенко: Не мучай ее маринадами и другой фигней
Клопотенко: Не мучай ее маринадами и другой фигней
Фото: depositphotos.com

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко 28 января в Instagram рассказал, как приготовить речную форель в духовке.

По словам Клопотенко, для приготовления рыбы потребуется минимальный набор продуктов и немного времени. 

"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая, смиритесь с этим но не мучай ее маринадами и другой фигней", – подчеркнул он.

Описывая процесс приготовления, шеф-повар порекомендовал посыпать рыбу солью, полить лимоном и маслом, обмотать луком порей и отправить в духовку. 

Клопотенко советует запекать рыбу в течение не более 15 минут в режиме "конвекция". 

"Это чтобы рыба равномерно пропеклась, покрылась секси-корочкой, но внутри осталась нежной", – объяснил он.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Теги: рыба, кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт
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