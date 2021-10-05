В Киеве отец убил сына кухонным ножом – полиция

Происшествие случилось в квартире на бульваре Шамо. Как выяснило следствие, во время ссоры отец схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в грудь и спину 30-летнего сына.

Раненый успел выйти в коридор, где его увидела соседка и вызвала скорую помощь. Медикам не удалось спасти мужчину.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство. Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы. Задержанному сообщили о подозрении.