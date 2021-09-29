В Киеве местный житель, заступившийся за работника АЗС, до смерти избил мужчину – полиция

Правоохранители получили от врачей скорой помощи сообщение, что на территории АЗС на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

"Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника из авто вышел пассажир и попытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и уехал, но впоследствии вернулся и вызвал скорую. Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины", – сообщил Шаламов.

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался киевлянин 1995 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы", – отметил капитан полиции.

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