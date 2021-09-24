Во Львовской области женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек, включая восьмилетнего ребенка

В декабре 2015 года Папаевич, которой тогда было 47 лет, распивала алкоголь со своей 28-летней знакомой у нее дома.

Когда хозяйка вышла на улицу, ее восьмилетняя дочь сделала гостье замечание по поводу пьянства, в ответ на что та забила девочку до смерти железным обогревателем.

"Когда хозяйка вернулась в дом и увидела мертвым своего ребенка, приговоренная решила убить и ее, для этого тем же обогревателем ударила по голове свою собутыльницу, после чего била ее железными вилами", – говорится в сообщении.

На следующее утро, по данным следствия, женщина вернулась на место преступления, чтобы убедиться, что ее жертвы действительно мертвы. Усомнившись в смерти девочки, она решила нанести ей еще несколько ударов ножом.

Уже покидая дом, женщина встретилась с 70-летней соседкой погибших, которая наблюдала за ней через дорогу, и, зайдя за старушкой в дом, забила ее кирпичом, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля, сообщили в прокуратуре.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и признал обвиняемую виновной в тройном убийстве, назначив максимально суровое наказание.

Папаевич задержали в тот же день – к ее дому правоохранителей привела тренированная собака. По информации ТСН, правоохранители нашли у нее вещественные доказательства, включая ключи от дома жертвы и окровавленную одежду. Еще до задержания она рассказала о содеянном своему сыну, однако во время судебных заседаний не признала своей вины, сообщал Zaxid.net в 2019 году.

Коллегия судей Сиховского районного суда Львова в 2019 году приговорила обвиняемую к пожизненному заключению, но, как сообщают в прокуратуре, судебное разбирательство в уголовном производстве завершилось только сейчас. Международное общество прав человека отмечает, что в период с декабря 2016-го по июль 2018 года производство по делу прерывали – обвиняемая проходила лечение в психиатрическом учреждении.