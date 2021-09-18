В курортной Затоке на улице возле кафе застрелили человека. Полиция объявила операцию "Сирена"

Силовики ввели в действие полицейскую операцию "Сирена". За час они установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления – охотничье ружье, которое направят на экспертизу.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до пятнадцати лет заключения. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Источники "Украинской правды" в полиции Одессы уточнили, что 18 сентября около 13.00 подозреваемый застрелил человека на улице возле местного кафе "Сказка". Он совершил несколько выстрелов и скрылся с места преступления.