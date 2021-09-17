В Госбюро расследований не исключают, что судью Печерского райсуда Писанца умышленно убили

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать... Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации", – сказал он.

И.о. директора ГБР отметил, что сейчас дело расследуется по статье "умышленное убийство".

"Мы провели безотлагательные следственные действия и следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло. [...] Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", – заявил Сухачев.

По его словам, в деле уже проведена судебно-медицинская экспертиза и "назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии".