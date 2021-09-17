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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Госбюро расследований не исключают, что судью Печерского райсуда Писанца умышленно убили

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Смерть судьи расследует ГБР
Смерть судьи расследует ГБР
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Среди возможных причин смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца следователи рассматривают умышленное убийство. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил 17 сентября и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать... Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации", – сказал он.

И.о. директора ГБР отметил, что сейчас дело расследуется по статье "умышленное убийство".

"Мы провели безотлагательные следственные действия и следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло. [...] Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", – заявил Сухачев.

По его словам, в деле уже проведена судебно-медицинская экспертиза и "назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии".

Контекст:

Тело Писанца обнаружили 11 сентября в селе Погребы Киевской области.

"Обозреватель" со ссылкой на собственные источники писал, что судья отдыхал в доме знакомого. Они распивали спиртные напитки, и у них произошел конфликт. 53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия.

Писанец начал работать в Печерском райсуде в 2015 году. Он, в частности, был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Также судья вел одно из заседаний по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Защита нардепа заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа, писали СМИ.

Теги: смерть, убийство, следствие, экспертиза, расследование, судья, ГБР, эксперимент, Алексей Сухачев
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