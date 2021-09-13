Офис генпрокурора Украины взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

Процессуальное руководство в уголовном производстве, которое открыли по факту смерти судьи по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Киевская областная прокуратура.
"По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначен комплекс экспертиз", – рассказали в Офисе генерального прокурора.
Досудебное расследование дела ведут следователи территориального управления ГБР в Киеве.
Несколько СМИ 11 сентября писали, что речи идет о судье Печерского райсуда Виталие Писанце.
По информации "Обозревателя" судья отдыхал в доме знакомого, в компании также присутствовал следователь Соломенского районного управления полиции в Киеве. Мужчины распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Писанец якобы упал и умер, на его теле следов насилия не обнаружили.
Писанец был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Судья также вел одно из заседаний по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Защита политика заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа.