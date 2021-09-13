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Офис генпрокурора Украины взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

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В Офисе генпрокурора рассказали, что по делу назначен комплекс экспертиз
В Офисе генпрокурора рассказали, что по делу назначен комплекс экспертиз
Фото: radiosvoboda.org

Офис Генерального прокурора Украины (ОГП) взял под свой контроль ход расследования смерти судьи Печерского районного суда Киева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 12 сентября.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, которое открыли по факту смерти судьи по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Киевская областная прокуратура.

"По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначен комплекс экспертиз", – рассказали в Офисе генерального прокурора.

Досудебное расследование дела ведут следователи территориального управления ГБР в Киеве.

Контекст:

Несколько СМИ 11 сентября писали, что речи идет о судье Печерского райсуда Виталие Писанце.

По информации "Обозревателя" судья отдыхал в доме знакомого, в компании также присутствовал следователь Соломенского районного управления полиции в Киеве. Мужчины распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Писанец якобы упал и умер, на его теле следов насилия не обнаружили.

Писанец был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. Судья также вел одно из заседаний по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Защита политика заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа.

Теги: убийство, Киевская область, расследование, судьи, Офис генпрокурора, ГБР
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