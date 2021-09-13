Офис генпрокурора Украины взял под контроль расследование смерти судьи Печерского райсуда Киева

В Офисе генпрокурора рассказали, что по делу назначен комплекс экспертиз Фото: radiosvoboda.org

Процессуальное руководство в уголовном производстве, которое открыли по факту смерти судьи по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Киевская областная прокуратура.

"По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначен комплекс экспертиз", – рассказали в Офисе генерального прокурора.

Досудебное расследование дела ведут следователи территориального управления ГБР в Киеве.