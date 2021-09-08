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Угрозы в Facebook и взрыв гранаты. За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз жаловались на давление – глава суда

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Фото: hcac.court.gov.ua

За два года работы Высшего антикоррупционного суда судьи 12 раз обращались в Высший совет правосудия из-за давления и вмешательства в их деятельность. Об этом рассказала глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, по трем из этих обращений ВСП принял меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. В одном из этих случаев следственному судье угрожали на личной странице в Facebook, во втором – взорвали гранату РГД-5 во внутреннем дворе суда.

"В настоящее время на основании первых двух обращений в ЕРДР внесены сведения об уголовных правонарушениях, идет досудебное расследование", – сказала глава ВАКС.

В третьем случае лично к ней обратился народный депутат с требованием избрать определенную меру пресечения подозреваемому. ВСП направил обращение в Верховную Раду в связи с этим инцидентом о недопустимости вмешательства в деятельность правосудия.

Семь заявлений о вмешательстве в деятельность судей ВСП проверил и не установил фактов, которые бы свидетельствовали об угрозе независимости судей, еще по двум заявлениям проверка продолжается.

Контекст:

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года. 

За два года работы ВАКС рассмотрел более 20 тыс. материалов и получил почти 1 млрд грн залогов, а также вынес 45 приговоров, из которых семь – оправдательные, 38 – обвинительные.

К наказанию в виде лишения свободы суд приговорил 27 обвиняемых, в том числе 19 человек – по делам НАБУ и САП.

Теги: угрозы, граната, судьи, Высший совет правосудия, Елена Танасевич, суд, ВАКС
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