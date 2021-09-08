Угрозы в Facebook и взрыв гранаты. За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз жаловались на давление – глава суда

По двум жалобам о давлении на судей из 12 открыты уголовные производства Фото: hcac.court.gov.ua

По ее словам, по трем из этих обращений ВСП принял меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. В одном из этих случаев следственному судье угрожали на личной странице в Facebook, во втором – взорвали гранату РГД-5 во внутреннем дворе суда.

"В настоящее время на основании первых двух обращений в ЕРДР внесены сведения об уголовных правонарушениях, идет досудебное расследование", – сказала глава ВАКС.

В третьем случае лично к ней обратился народный депутат с требованием избрать определенную меру пресечения подозреваемому. ВСП направил обращение в Верховную Раду в связи с этим инцидентом о недопустимости вмешательства в деятельность правосудия.

Семь заявлений о вмешательстве в деятельность судей ВСП проверил и не установил фактов, которые бы свидетельствовали об угрозе независимости судей, еще по двум заявлениям проверка продолжается.