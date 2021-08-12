ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ВАКС освободил из-под стражи вице-мэра Николаева, фигурирующего в деле о злоупотреблениях на 26,8 млн грн

Коренева задерживали при попытке выехать из страны
Коренева задерживали при попытке выехать из страны
Фото: Сергій Коренєв / Facebook

12 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение освободить из-под стражи в зале суда заместителя николаевского городского головы Сергея Коренева, который при попытке покинуть пределы страны был задержан в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. Об этом проинформировало ZN.UA.

Суд пришел к выводу, что "не найдено подтверждений, что Коренев пытался избежать ответственности, покинув пределы Украины".

Адвокаты Коренева утверждали, что их подзащитный находился в законном отпуске и за границу направлялся, чтобы отдохнуть с семьей.

Еще одного фигуранта уголовного производства, предпринимателя, ВАКС отправил под арест до 8 октября включительно с альтернативой внесения залога в сумме 272,4 тыс. грн.

Контекст:

11 августа проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в уголовном производстве о завладении 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве подозрение предъявлено восьми фигурантам: вице-мэру, еще одному чиновнику горсовета и шести предпринимателям.

В НАБУ утверждают, что вице-мэра Николаева задержали 10 августа в международном пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на украинско-венгерской границе.

По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади, а вице-мэр, первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью директорами частных фирм обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков.

По данным журналиста Олега Новикова, подозрение вручено, в частности, Кореневу, первому замдиректора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Александру Брижатому, директору фирмы "БВК "Пик-Строй" Марине Лозовенко (она же – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам").

Коренев 10 августа в Facebook рассказал, что с 7 августа находится в двухнедельном отпуске и планировал с семьей и друзьями выехать за границу, о чем заранее уведомил соответствующие службы. "На границе ко мне обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей. [...] Со следствием я сотрудничаю. Также сегодня утром у меня в квартире проходил обыск по вышеуказанному делу. При обыске ничего не было найдено или изъято", – написал он.

Теги: Николаев, арест, следствие, горсовет, убытки, чиновники, предприниматели, НАБУ, суд, ВАКС, Сергей Коренев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги от ушей", "Суперсекси и мегастар". Настя Каменских показала фото в коротком платье
"Ноги от ушей", "Суперсекси и мегастар". Настя Каменских показала фото в коротком платье
"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров
"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров
  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками
  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками
  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео
  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео
  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях
  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях
Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске
Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске
"Вот это ноги! Любая балерина позавидует". 47-летний Цискаридзе в шортах "станцевал" со статуей
"Вот это ноги! Любая балерина позавидует". 47-летний Цискаридзе в шортах "станцевал" со статуей
  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера
  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера
"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини
"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини
"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями
"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями
  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности
  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности
Саблистка Харлан стала десятой участницей "Танцев со звездами"
Саблистка Харлан стала десятой участницей "Танцев со звездами"
  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание
  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание
  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео
  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео
12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах
Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS