ВАКС освободил из-под стражи вице-мэра Николаева, фигурирующего в деле о злоупотреблениях на 26,8 млн грн

Суд пришел к выводу, что "не найдено подтверждений, что Коренев пытался избежать ответственности, покинув пределы Украины".

Адвокаты Коренева утверждали, что их подзащитный находился в законном отпуске и за границу направлялся, чтобы отдохнуть с семьей.

Еще одного фигуранта уголовного производства, предпринимателя, ВАКС отправил под арест до 8 октября включительно с альтернативой внесения залога в сумме 272,4 тыс. грн.