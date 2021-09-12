В Киевской области нашли мертвым судью Печерского райсуда. СМИ пишут, что он распивал алкоголь со знакомыми

На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства.
"РБК-Украина" уточнило, что найден мертвым судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец. "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники пишет, что судья отдыхал в доме знакомого. Они распивали спиртные напитки, и у них произошел конфликт. 53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия.
"Информация о происшествии в полицию поступила около 23.00. Писанца обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6, он принадлежит военному пенсионеру в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката. В компании в тот вечер также отдыхал следователь Соломенского районного управления полиции в Киеве Хоменко Е. Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт, во время которого последний нанес телесные повреждения Хоменко", – указало издание.
По информации источников, после этого Писанец мог споткнуться об вазу и упасть на пол. Правоохранители сказали, что тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.
Правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства, рассказали "Сегодня", что в тот день не было ни стрельбы, ни драки.
"Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза", – сообщили собеседники издания.
Спикер ГБР Оксана Чиканова сообщила LIGA.net, что открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Писанец был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, отметило агентство LIGA.net.
Судья вел одно из заседаний по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Защита нардепа заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа, напомнил "Обозреватель".
Писанец работал судьей Свердловского суда Луганской области с 1998-го по 2015 год. С 2015-го он начал работать в Печерском райсуде, свидетельствует информация из его профиле на сайте кампании общественного контроля "Чесно".