ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаеве мать пятерых детей, убившая новорожденного ребенка, приговорена к двум годам тюрьмы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд вынес приговор 27 августа
Суд вынес приговор 27 августа
Фото: depositphotos.com

Центральный райсуд Николаева приговорил к двум годам лишения свободы женщину, которая убила своего новорожденного ребенка. Приговор, вынесенный 27 августа, опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как установил суд, женщина узнала о беременности примерно в августе 2020 года, но не сказала об этом мужу и не встала на учет.

3 мая 2021 года она родила здоровую девочку в своей квартире. Как указано в документе, сразу после родов она завернула ребенка в полотенце, положила вниз лицом в детскую ванночку и накрыла сверху кучей одежды, чем лишила новорожденную возможности дышать, из-за чего ребенок умер.

Действия женщины квалифицированы по ст. 117 Уголовного кодекса (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Женщина в суде на допросе признала вину. 

"О своем состоянии обвиняемая никому не сообщила, так как боялась, что члены семьи будут заставлять ее сделать аборт. Она отметила, что убивать ребенка она не хотела, а собиралась оставить в роддоме или отвезти на такси до "окна", поскольку понимала, что не сможет обеспечивать шестого ребенка", – говорится в документе.

Поняв, что начинаются роды, она зашла в ванную, громко включила музыку, чтобы "не напугать других детей".

"После чего, услышав, как в дверь начал стучать ее старший сын, взяла полотенце, которым полностью накрыла младенца, лежащего в ванной, и открыла сыну, которому ничего не сказала о рождении ребенка. Через некоторое время [обвиняемая] вновь закрылась в ванной комнате, взяла грязные вещи, которые находились в помещении ванной комнаты, и ими начала вытирать кровь на полу. Плач ребенка она не слышала, так как в ванной комнате громко играла музыка", – указано в приговоре.

Позже к женщине пришли соседки, которые спрашивали ее о беременности, но она отрицала этот факт и не рассказала им о рождении ребенка. Одна из свидетельниц увидела, что у младших детей обвиняемой синяки на лицах, и вызвала полицию.

"К приезду полиции, которая не нашла тело младенца, обвиняемая вернулась в ванную комнату, где увидела, что ребенок не дышит, при этом, не вызывая скорую помощь, она перенесла новорожденную в детскую ванночку, а сверху забросала ее грязными вещами", – говорится в документе.

Обвиняемая не сообщила полиции о рождении ребенка и его смерти.

Суд установил, что мертвый ребенок пребывал в квартире еще два дня, а 5 мая приехала социальная работница, которая забрала двух детей и отправила их в больницу. Она же вызвала "скорую" и полицию, которые нашли тело младенца. Женщина затем призналась в содеянном, но в то же время просила суд не наказывать ее строго, поскольку она не желала смерти ребенка и "не понимает, как такое могло произойти".

Женщина признана виновной и приговорена к двум годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Теги: Николаев, убийство, дети, ребенок, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS