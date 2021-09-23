Организатор титушек Крысин, осужденный за убийство журналиста Веремия, получил еще один приговор

Суд признал виновным Крысина в эпизоде, который касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Владислава Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и "Автомайданом". Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к "Автомайдану" отношения не имеет, его отпустили.

"Крысин приговорен к семи годам лишения свободы, путем сложения с существующим приговором по делу [Вячеслава] Веремия получает восемь, гражданский иск удовлетворен частично", – написал Дикань.

В Офисе генпрокурора (ОГП) отметили, что Крысина признали виновным по ч. 4-5 ст. 27 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (в подстрекательстве и пособничестве пыткам). Судом "было доказано, что обвиняемый был организатором группы так называемых титушек, которые были привлечены для противодействия мирным акциям протеста". Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в ОГП.

"В данном уголовном производстве он [Крысин] также обвинялся в противодействии мирным акциям протеста, похищении человека, а также в совершении хулиганства, однако ранее судом, в связи с истечением сроков давности, принято решение о прекращении производства по этой части", – напомнили в ведомстве.