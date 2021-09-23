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Евромайдан

Организатор титушек Крысин, осужденный за убийство журналиста Веремия, получил еще один приговор

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Суд признал виновным Крысина в эпизоде, который касается событий 21 января 2014 года
Суд признал виновным Крысина в эпизоде, который касается событий 21 января 2014 года
Фото: radiosvoboda.org

Дарницкий райсуд Киева приговорил к восьми годам тюрьмы Юрия Крысина за организацию похищения и пытки активиста Евромайдана. Об этом 23 сентября в Facebook сообщил адвокат Павел Дикань.

Суд признал виновным Крысина в эпизоде, который касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Владислава Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и "Автомайданом". Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к "Автомайдану" отношения не имеет, его отпустили.

"Крысин приговорен к семи годам лишения свободы, путем сложения с существующим приговором по делу [Вячеслава] Веремия получает восемь, гражданский иск удовлетворен частично", – написал Дикань.

https://www.facebook.com/pavel.dykan/posts/4942124435802022

В Офисе генпрокурора (ОГП) отметили, что Крысина признали виновным по ч. 4-5 ст. 27 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (в подстрекательстве и пособничестве пыткам). Судом "было доказано, что обвиняемый был организатором группы так называемых титушек, которые были привлечены для противодействия мирным акциям протеста". Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в ОГП.

"В данном уголовном производстве он [Крысин] также обвинялся в противодействии мирным акциям протеста, похищении человека, а также в совершении хулиганства, однако ранее судом, в связи с истечением сроков давности, принято решение о прекращении производства по этой части", – напомнили в ведомстве.

Контекст:

В деле о похищениях и пытках на Майдане также фигурировал охранник Крысина Сергей Чемес, в сентябре 2018 года он признал вину и пошел на сделку со следствием, получив три года и три месяца тюрьмы.

Потерпевшими признаны три человека: видеооператор Иваненко, а также мать журналиста Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода.

Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда похитили видеооператора Иваненко.

Второй эпизод – нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминировали хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.

Третий эпизод касается убийства журналиста Веремия. По нему Крысин сейчас отбывает наказание (сначала в 2017 году Крысину дали условный срок по этому делу, а позже, в 2018-м, апелляция заменила его на реальный – пять лет тюрьмы).

Также в мае 2021 года стало известно, что в колонии Крысин терроризировал других заключенных и предстанет перед судом по этому делу.

Теги: Евромайдан, Украина, Автомайдан, Антимайдан, титушки, тюрьма, похищение, следствие, пытки, приговор, Павел Дикань, Юрий Крысин, дело Крысина, суд
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