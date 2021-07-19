"Титушку" Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

В прокуратуре отметили, что полиция завершила досудебное расследование против четверых осужденных, среди которых и "криминальный авторитет".

Следствие установило, что с марта 2021 года двое "смотрящих" вместе с еще одним заключенным по поручению "криминального авторитета" заставляли других осужденных выполнять приказы и собирать деньги для "общака". Тем, кто выступал против, грозили физической расправой. Двоих заключенных в итоге сильно избили.

Прокуратура не указывает имен подозреваемых, но судя по деталям дела речь о Крысине. О том, что он организовал терроризирование заключенных, сообщалось в начале мая.