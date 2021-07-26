Суд освободил Крысина от ответственности по трем статьям обвинения по делу о пытках активистов Майдана

Об этом сообщило издание Watchers.

Крысина освободили от ответственности по статьям о похищении человека, хулиганстве, совершенном группой лиц, и незаконном препятствии проведению митинга (ст. 146, ст. 296, ст. 340 Уголовного кодекса Украины). Об этом ходатайствовала его адвокат Татьяна Гнатюк, так как сроки давности по ним истекли.

Прокурор Юлия Малашич в суде обвинила защиту Крысина в затягивании процесса.

"Все поведение защиты, а именно затягивание – дало свой результат. После пяти месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", – сказала она.

Судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство адвоката.

Однако по одной статье – о пытках с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле (ст. 127 Уголовного кодекса) сроки давности не истекли.

Крысин принимал участие в заседании по видеосвязи из Торецкой исправительной колонии.