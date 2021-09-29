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Убийство Кирилла Тлявова. Суд продлил обвиняемым меру пресечения, защита намерена это оспаривать

Меру пресечения обвиняемому, который находится под арестом, защита оспаривает в ЕСПЧ
Меру пресечения обвиняемому, который находится под арестом, защита оспаривает в ЕСПЧ
Фото: suspilne.media

Переяславский городской районный суд 28 сентября продлил меры пресечения еще на два месяца троим обвиняемым по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом пишет Общественное.

Из трех обвиняемых один, Иван Приходько, находится в СИЗО, двое – Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей – под личным обязательством. 

Сторона защиты готовит апелляцию на это решение. Адвокат Приходько Виктор Чевгуз считает, что его подзащитный "выступает в роли жертвы непрофессионализма следователей ГБР и прокуратуры". 

Он также подчеркнул, что оспаривать меру пресечения будут теперь и в Европе. По словам адвоката, ЕСПЧ принял на рассмотрение жалобу, которую уже приобщили к материалам дела.

Контекст:

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурируют четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него.

Оружие, из которого стреляли в ребенка, не нашли.

Приходько-старший находится под стражей, Петровец и Кривошей в марте 2020 года вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн.

Суд по делу приближается к финальной стадии, говорила в конце мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: ЕСПЧ, убийство, СИЗО, арест, ребенок, Виктор Чевгуз, суд, убийство мальчика в Переяславе, Кирилл Тлявов
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