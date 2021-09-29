Убийство Кирилла Тлявова. Суд продлил обвиняемым меру пресечения, защита намерена это оспаривать

Меру пресечения обвиняемому, который находится под арестом, защита оспаривает в ЕСПЧ Фото: suspilne.media

Из трех обвиняемых один, Иван Приходько, находится в СИЗО, двое – Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей – под личным обязательством.

Сторона защиты готовит апелляцию на это решение. Адвокат Приходько Виктор Чевгуз считает, что его подзащитный "выступает в роли жертвы непрофессионализма следователей ГБР и прокуратуры".

Он также подчеркнул, что оспаривать меру пресечения будут теперь и в Европе. По словам адвоката, ЕСПЧ принял на рассмотрение жалобу, которую уже приобщили к материалам дела.