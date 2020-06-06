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Венедиктова об убийстве Тлявова: Установление справедливости в отношении маленького Кирилла – дело чести для всей системы уголовной юстиции

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о ходе расследования дела об убийстве полицейскими в Переяславе год назад пятилетнего Кирилла Тлявова.

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Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года, он умер через три дня
Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года, он умер через три дня
Фото: Татьяна Тлявова / Facebook

Суд по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, который был застрелен полицейскими год назад, 18–19 июня будет исследовать протоколы следственных экспериментов. Об этом сегодня в видеообращении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.

"Все мы помним трагедию годовой давности, когда наглые развлечения полицейских с оружием во дворе жилого дома привели к смерти маленького мальчика. Они совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где находился пятилетний Кирилл Тлявов", – отметила генпрокурор.

Она напомнила, что дело слушается в суде с конца декабря 2019 года. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога. Еще два человека – инспектор полиции и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, – 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи. Несовершеннолетний передан под надзор матери.

"Во время судебных заседаний 25-го, 26-го и 29 мая были исследованы письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы. Следующее судебное заседание назначено на 18-е и 19 июня. В их ходе планируется, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов. Также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжение действия обязательств, возложенных судом на других обвиняемых. Установление справедливости в отношении маленького Кирилла – дело чести для всей системы уголовной юстиции", – добавила Венедиктова.

ВИДЕО
Видео: Офіс Генерального прокурора / YouTube

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурирует четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него. Приходько находится под стражей без права внесения залога, Петровец и Кривошей в марте вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли.

Теги: оружие, убийство, полиция, расследование, Переяслав, Ирина Венедиктова, Кирилл Тлявов
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