Венедиктова об убийстве Тлявова: Установление справедливости в отношении маленького Кирилла – дело чести для всей системы уголовной юстиции

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о ходе расследования дела об убийстве полицейскими в Переяславе год назад пятилетнего Кирилла Тлявова.

Суд по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, который был застрелен полицейскими год назад, 18–19 июня будет исследовать протоколы следственных экспериментов. Об этом сегодня в видеообращении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.

"Все мы помним трагедию годовой давности, когда наглые развлечения полицейских с оружием во дворе жилого дома привели к смерти маленького мальчика. Они совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где находился пятилетний Кирилл Тлявов", – отметила генпрокурор.

Она напомнила, что дело слушается в суде с конца декабря 2019 года. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога. Еще два человека – инспектор полиции и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, – 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи. Несовершеннолетний передан под надзор матери.

"Во время судебных заседаний 25-го, 26-го и 29 мая были исследованы письменные доказательства: протоколы осмотра местности, протоколы обыска, фототаблицы и видеозаписи, процессуальные документы. Следующее судебное заседание назначено на 18-е и 19 июня. В их ходе планируется, в частности, исследовать протоколы следственных экспериментов. Также прокурором подготовлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжение действия обязательств, возложенных судом на других обвиняемых. Установление справедливости в отношении маленького Кирилла – дело чести для всей системы уголовной юстиции", – добавила Венедиктова.

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Видео: Офіс Генерального прокурора / YouTube

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурирует четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него. Приходько находится под стражей без права внесения залога, Петровец и Кривошей в марте вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли.