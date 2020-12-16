"Несмотря на все перипетии". Подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе продлили арест

Иван Приходько, подозреваемый в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, заболел коронавирусной инфекцией, из-за этого заседание по продлению ему меры пресечения перенесли на 16 декабря – последний день ареста. Сегодня суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого еще на 60 дней, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Приходько во время заседания суда был в отдельном зале Фото: suspilne.media

16 декабря суд продлил срок действия меры пресечения для Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Срок ареста продлили на 60 дней – до 16 февраля 2021 года.

Она уточнила, что суд принял решение в последний день действия ареста Приходько.

"Прокуроры три дня боролись за оставление экс-полицейского под стражей. Прокуратура заблаговременно подала все ходатайства и сделала все возможное для того, чтобы они были рассмотрены. Однако на прошлой неделе обвиняемого госпитализировали в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы, у него диагностировали коронавирусную болезнь", – рассказала Венедиктова.

14 декабря Приходько привезли в зал суда в защитных костюмах, он кашлял. Венедиктова пишет, что подозреваемого доставили конвоиры. При этом Приходько сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Также во время судебного разбирательства в понедельник ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого", – отметила генпрокурор.

В заседании объявили перерыв. По словам Венедиктовой, прокуроры ходатайствовали, чтобы следующее заседание назначили на 15 декабря, но суд решил отложить его на 16-е.

Как сообщило Общественное, Приходько во время сегодняшнего заседания находился в отдельном зале суда и принимал участие в нем по видеосвязи.

Перед заседанием Приходько заявил, что ему стало плохо, но врачи после обследования сообщили: состояние подозреваемого нормальное, он не нуждается в госпитализации.

"Несмотря на все перипетии, обвиняемый остался под стражей. Сейчас он находится в спецпалате больницы, после выписки вернется в следственный изолятор", – резюмировала глава Офиса генпрокурора.

Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве. В деле фигурируют четыре человека: полицейские Владимир Петровец и Приходько, несовершеннолетний сын Петровца, а также их знакомый Дмитрий Кривошей. По данным следствия, они стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял ребенок, одна из пуль попала в него.

Оружие, из которого стреляли в ребенка, до сих пор не нашли.

Приходько находится под стражей без права внесения залога, Петровец и Кривошей в марте вышли из СИЗО после внесения залога в размере 280 тыс. грн.