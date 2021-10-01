В Херсонской области фермер за $40 тыс. заказал убийство конкурента

По данным СБУ, заказчика убийства задержали во время передачи последнего транша "вознаграждения" исполнителю Фото: ssu.gov.ua

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это $40 тыс.

По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, что должно было усилить его собственные позиции в регионе.

"Исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ. Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и в конечном итоге задержали организатора во время передачи последнего транша "вознаграждения", – говорится в сообщении.

Правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодека Украины. Максимальное наказание – пожизненное заключение.